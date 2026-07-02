Высоковский, Назарова, Павлов: кого из звезд сериала «Бригада» уже нет в живых

1 июля стало известно о гибели 60-летнего актера Александра Высоковского, известного по роли Макса Карельского в культовом сериале «Бригада». Артист утонул во время рыбалки с 17-летним сыном на реке Оке у Пущинской косы в Подмосковье. По данным Mash, Высоковский отправился на разведку и не вернулся, сын не смог найти его в лесу. Тело актера обнаружили водолазы, СК начал проверку.

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Высоковский стал далеко не первым из звезд криминальной саги, ушедшим из жизни. News.ru вспоминает, кого из актеров легендарного сериала уже нет с нами.

Александра Назарова (бабушка Ольги Суриковой) скончалась в 2019 году в возрасте 79 лет от полиорганной недостаточности. В 2011 году актриса потеряла сына и воспитывала двухлетнюю внучку, ради которой продолжала работать до последних дней.

Виктор Павлов (отец Пчелы) умер в 2006 году в 65 лет от тромба в сердце. За год до смерти он перенес инфаркт, а в 1999-м — инсульт. Второй инсульт случился с ним прямо на съемках в Киеве, несмотря на уговоры родных не ездить.

Петр Меркурьев (профессор консерватории) ушел из жизни в 2010 году в 67 лет от рака головного мозга. Для него кино оставалось увлечением, основная деятельность была связана с музыкой.

Александр Белявский (чиновник Виктор Зорин) скончался в 2012 году в возрасте 80 лет. Следствие рассматривало версию суицида. За девять лет до этого актер перенес инсульт, после которого почти потерял речь и фактически завершил карьеру.

Дмитрий Гуменецкий (начальник охраны Шмидт) умер в 2021 году в 49 лет в хосписе от рака. После «Бригады» актерская карьера не сложилась, он был осужден за хранение наркотиков, а болезнь обнаружили уже в тюрьме. Его освободили условно-досрочно, но спасти не смогли.

Андрей Нагорнов (компаньон Артура) скончался в 2022 году в 56 лет от остановки сердца. Незадолго до смерти он перенес операцию, но продолжал выходить на сцену.

Леонид Куравлев (генерал-лейтенант Петр Ильич) ушел из жизни в январе 2022 года в 85 лет от остановки сердца. Он был госпитализирован с пневмонией, затем переведен в хоспис. После смерти жены десятилетием ранее актер стал отшельником и почти ни с кем не общался.

Андрей Панин (коррумпированный милиционер Владимир Каверин) погиб в 2013 году в возрасте 50 лет. По официальной версии, он оступился, ударился головой и потерял много крови. Друзья актера не поверили в несчастный случай, указывая на ссадины, похожие на следы драки, однако Следственный комитет не нашел состава преступления и закрыл дело.