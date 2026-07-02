Поклонники Кэти Перри считают, что эпоха певицы подошла к концу: «Всё кончено»

Карьера Кэти Перри переживает непростой период: попытка триумфально вернуться на музыкальную сцену не оправдала ожиданий, а среди фанатов на просторах Сети всё чаще звучат мнения о том, что эпоха певицы, возможно, подошла к концу. Однако артистка не сдаётся и работает над тем, чтобы вернуть себе популярность. Об этом сообщает RadarOnline.

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По данным источника, новый сингл артистки не смог попасть в топ‑200 мирового и американского чартов Spotify. Трек Watch It Burn, выпущенный в прошлую пятницу, не вызвал у публики того отклика, на который, вероятно, рассчитывала звезда.

«Жаль, потому что, честно говоря, это лучшая песня, которую она выпустила за довольно долгое время», — отметил один из пользователей Сети. «Всё кончено», — более категорично написал другой.

Ещё недавно Кэти Перри выпускала один хит за другим, а сегодня её творчество уже не цепляет аудиторию так, как прежде. Два последних студийных альбома — Smile (2020) и 143 (2024) — не смогли добиться заметного успеха в чартах. Даже сингл Woman’s World (2024), ненадолго поднявшийся до 63‑й строчки в Hot 100, подвергся жёсткой критике — и со стороны слушателей, и со стороны музыкальных критиков.

Ранее Кэти Перри впервые рассказала о тяжёлом жизненном периоде после расставания с Орландо Блум.