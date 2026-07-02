Леонтьев начал отдавать больше денег в бюджет США

Ежегодный налог на недвижимость певца Валерия Леонтьева во Флориде увеличился на 2,5 тыс. долларов (около 200 тыс. рублей) за три года, сообщает Telegram-канал Shot.

Если в 2023 году артист заплатил 59,9 тыс. долларов, то в 2025-м сумма достигла 62,45 тыс. долларов (4,9 млн рублей). За последние десять лет налоговые выплаты на особняк выросли примерно наполовину.

Сам дом за этот период существенно прибавил в цене. Леонтьев приобрел его в 2014 году за 4 млн долларов — после того как предыдущие владельцы долго не могли найти покупателя. В кризисные 2009–2010 годы объект оценивался примерно в 2,5 млн долларов. Сейчас рыночная стоимость виллы достигла 12,2 млн долларов (около 950 млн рублей), увеличившись втрое с момента покупки.

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На участке площадью 1,6 тыс. квадратных метров расположен дом почти на 600 «квадратов» с шестью спальнями, семью ванными комнатами, спа-зоной, сауной, тренажерным залом, лифтом, бассейном и собственным причалом.