Шаляпин раскрыл подробности примирения с Киркоровым

Певец Прохор Шаляпин раскрыл подробности примирения с Филиппом Киркоровым. Как сообщает Starhit, артист признался, что у него всегда было «теплое отношение» к коллеге, даже несмотря на то, что они не общались почти 20 лет.

Шаляпин не скрывал, что болезненно пережил ссору с Киркоровым. Однако недавно они смогли пообщаться и помириться, о чем артист рассказал журналистам.

«Я очень рад, что мы наладили отношения с Филиппом. Все эти годы, конечно, я таил обиду и говорил об этом публично. Но при этом всегда относился к нему с уважением как к большому артисту, и сопереживал ему, когда видел, что он себя не очень хорошо чувствует. У меня всегда к нему было теплое отношение, как к ребенку, как к брату несмотря на то, что мы не общались», — заявил Прохор.

Исполнитель отметил, что шаг навстречу они сделали одновременно. Шаляпин признал, что если бы Киркоров отвернулся от него, то это было бы серьезным ударом. Решение поп-короля помириться он принимает как великодушие. Сейчас певец иначе смотрит на события прошлых лет и не видит смысла искать виноватых.

«Я не обижен судьбой. У Бога на каждого из нас свои планы. Мое время пришло сегодня, значит, так должно было быть, а не в 25 лет, как я хотел. Но и зачем нам сейчас делать вид, что мы друг друга не замечаем, не здороваться, если мы знаем друг друга прекрасно? Почему бы не снять этот негатив?», — заключил он.

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Как ранее рассказывал Шаляпин, причиной ссоры стал случайно подслушанный разговор Киркорова с медиаменеджером Ларисой Синельщиковой о распределении дохода Димы Билана. В то же время Филипп, по словам артиста, выражал недовольство Яне Рудковской. В результате Прохор рассказал продюсеру, что вызвало скандал между ней и Киркоровым.