Стало известно о состоянии здоровья Николая Носкова
Певец Александр Иванов, известный под псевдонимом IVAN, рассказал о состоянии здоровья заслуженного артиста России Николая Носкова. Его слова приводит «Газета.ру».
По словам Иванова, старший товарищ продолжает работать и заниматься музыкой — даже на фоне новостей о проблемах со здоровьем.
«Связь поддерживаем. Николай Иванович записывает новые музыкальные идеи на диктофон, мы продолжаем готовить релизы», — сообщил артист.
По словам Иванова, Носков внимательно слушает его новые песни и отмечает, что можно сделать лучше.
Ранее стало известно, что концерт Носкова отменили из-за состояния здоровья певца. Певец должен был выйти на сцену 1 июля на одной из столичных площадок.