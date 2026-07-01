Отец Фриске заявил, что Шепелев так и не вышел на связь с Орловой

Отец покойной Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев, пообещав связаться с Ольгой Орловой для организации встречи с её крестником Платоном, так и не вышел с ней на связь. В разговоре с Woman.ru Владимир Фриске прокомментировал поведение телеведущего, предположив, что тот намеренно использует годовщину смерти артистки, чтобы вернуться на телевидение.

«Ничего такого не было, он так и не вышел на связь с Ольгой Орловой. Она писала — не отвечает. <...> Ему лишь и надо, чтобы написали про него. Опять хочет на телевидение попасть, бездарь», — не сдержал он эмоций.

Орлова, близкая подруга Фриске и крёстная мать её сына, в годовщину её смерти публично обратилась к Шепелеву с просьбой разрешить ей увидеться с Платоном. Телеведущий ответил, что напишет ей в личные сообщения, после чего в СМИ появилась информация о возможной встрече при условии полного запрета на фото- и видеосъёмку.

Конфликт длится не первый год: близкие певицы неоднократно предлагали организовать встречу с Платоном, но Шепелев отказывался, аргументируя это опасениями, что ребёнка хотят задействовать в телепроектах. Недавно Фриске пригрозил лишить внука наследства — он заявил о готовности переписать имущество на свою внучку, дочь младшей дочери Натальи.