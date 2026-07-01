Елена Товстик обвинила Катю Гордон в шантаже и пиаре на горе

Елена Товстик резко отреагировала на критику со стороны Кати Гордон, которая ранее заявила, что экс‑супруге бизнесмена Романа Товстика плевать на собственных детей. Многодетная мама отметила, что её экс‑защитница не смогла простить отстранения от дела и продолжает пиариться на семейной драме Товстиков и Дибровых.

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«Она захотела дальше пиариться на моём горе и истории. Не смогла пережить, что я от неё отказалась как от юриста‑шантажиста», — высказалась Товстик в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее Елена Товстик поделилась эмоциональным постом о годовщине одного из самых тяжёлых дней в её жизни. Бывшая жена бизнесмена Романа Товстика, который сейчас строит отношения с Полиной Дибровой — бывшей супругой телеведущего Дмитрия Диброва, — вспомнила события прошлого года и обвинила экс‑супруга в том, что он отдалился от детей.