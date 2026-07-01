Отец Жанны Фриске лишил внука Платона квартиры из-за Дмитрия Шепелева

Владимир и Ольга Фриске, отец и мать покойной певицы Жанны Фриске, в течение многих лет бережно хранили квартиру на Красной Пресне, надеясь, что когда-нибудь она перейдет к сыну певицы Платону. Помещение оставалось в том виде, в котором было при жизни Жанны.

Однако многолетний конфликт с отцом Платона Дмитрием Шепелевым, который ограничивает общение мальчика с семьей матери, вынудил дедушку принять радикальное решение. Владимир Фриске в 11-ю годовщину смерти дочери объявил, что начал процесс переоформления жилья на свою внучку Луну — дочь Натальи Фриске.

Отец Фриске пояснил, что не может вечно ждать контакта с Платоном или его законным представителем. Пожилой мужчина опасается, что в будущем имущество может быть утрачено, поэтому стремится юридически закрепить его за близким членом семьи.

По словам отца Жанны, вся недвижимость теперь находится в собственности его семьи, так как ранее они выкупили долю Платона, передав Дмитрию Шепелеву эквивалентную сумму денег для погашения долгов перед благотворительным фондом.

— Это уже не Жанны квартира, а моя, вернее, наша. Доля на нас перешла, а мы отдали ему деньги. Теперь вся собственность у нас. И я уже начал процесс переоформления. Когда я сказал, что буду переоформлять, думал, он объявится. Но нет. Наверное, ему не надо, хочется лишить ребенка всего. Ну что тут скажешь? Это не про ум, — передает слова отца Фриске Woman.ru.

До этого шоумен рассказал, почему не дает сыну Платону видеться с родственниками. Он признался, что родители Фриске никогда не предлагали ребенку личную встречу: мальчика звали только на ток-шоу. По его словам, встречи Платона с какими-либо людьми — это не материал для эфира.