Прохор Шаляпин высказался о сексе в шоу‑бизнесе: «Никуда я не продвинулся»

Прохор Шаляпин высказался о роли интимных связей в продвижении по карьерной лестнице в шоу‑бизнесе. Артист признал, что такой фактор в индустрии присутствует, однако на собственном примере убедился — одного этого недостаточно для настоящего успеха.

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«Да, да и ещё раз да. Но никуда я не продвинулся. Так что секс не всё решает. Это факт. Но всё‑таки он присутствует в шоу‑бизнесе. Думаю, что люди понимают. Все живые, всем хочется любви. Были грешки у меня», — заявил Шаляпин в шоу «Что о тебе думают?».

Он также намекнул на обилие неоднозначных историй, циркулирующих в индустрии, и позволил себе реплику в адрес ведущей — Ксении Собчак.

«Столько пошлых историй в голове сразу у меня. Что пришлось пережить мне и не только мне — я много чего знаю, Ксюш. Ты же тоже по миллиардерам‑то прошлась», — добавил он.

Ранее Шаляпин рассказал о неожиданном звонке от Аллы Пугачёвой. Артист признался, что тогда чувствовал себя неловко и извинился перед Примадонной.