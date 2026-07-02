Юлия Высоцкая призналась, что у неё особые отношения с кухней. В разговоре с RT актриса и ведущая подчеркнула, что кулинария для неё — полноценное хобби. Такое же в своё время было у Александра Дюма и Огюста Ренуара. К готовке Высоцкая относится как к творчеству.

«Для меня кухня — место, где происходит творчество. Кому-то и в XX веке нравились покупные сосиски, пельмени, консервы... Для кого-то готовка — кайф, для кого-то — ненужная трата времени. Вот и всё», — высказалась актриса.

Ранее Юлия Высоцкая прокомментировала критику своих рецептов в кулинарном шоу. Она признала, что некоторые неудачи в эфире действительно имели место, в частности, инцидент с пылающим шашлыком. Ведущая даже объяснила этот кулинарный провал. А вот за сырники, которые в своё время покорили интернет и стали мемом, она вступилась — подробнее об этом читайте здесь.