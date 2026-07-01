Возлюбленный Анны Семенович платит за отдых на Мальдивах 175 тысяч рублей в сутки

Анна Семенович проводит отпуск на Мальдивах в компании возлюбленного — бизнесмена Дениса Шреера. Пара уже неделю живёт в роскошном бунгало среди пальм. Как пишет «Звездач», стоимость одной ночи со скидкой там составляет около 175 тысяч рублей. Общие траты на проживание превысили 1 миллион 225 тысяч рублей.

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Отношения Семенович и Шреера стали достоянием публики в 2024 году, хотя встречаться они начали ещё в 2023‑м. По словам артистки, к моменту начала романа Денис уже расстался с бывшей супругой и переехал из Германии в Москву. Предприниматель уже сделал Анне предложение, однако дату свадьбы пара пока не определила.

Недавно Семенович сняла забавный ролик с Наташей Красновой, в котором блогер пошутила, что певица увела у неё мужчину. Так подруги обыграли стереотип о коварности подруг. Блогер сыграла «пострадавшую», а певица — ту подругу, у которой незнакомец попросил номер телефона. Видео вызвало бурную реакцию в Сети, поскольку ситуация показалась многим знакомой.