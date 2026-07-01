Когда речь заходит о семейном окружении Аллы Пугачевой, имя Миколаса Орбакаса упоминают редко. Оно тонет в громких заголовках о его бывшей супруге и блистательной дочери. Однако за этим именем скрывается удивительная биография потомственного циркача, добровольно отказавшегося от московской суеты ради скромного существования на берегу моря. Его жизненный путь — это не череда побед и богатств, а летопись ежедневного труда, мужского достоинства и привязанности, которая с годами становится только крепче.

Истоки: военное детство и первый шаг к арене

Появление на свет Миколаса датируется 16 апреля 1945 года, местом рождения значится литовский Шяуляй. Детские годы будущего артиста прошли под гнетом послевоенной разрухи. Переезд семьи в Каунас открыл перед подростком мир театра — местная студия стала для него отдушиной, позволив сбегать от однообразия и нищеты в царство иллюзий и перевоплощений.

По окончании школы юноша направился в столицу СССР. Конкурс в цирковое училище был чудовищным, но ему покорился в первый же заход. Армейская служба внесла коррективы: ракетные войска в Ангарске закалили физически и духовно. Демобилизовавшись, Орбакас попробовал силы в кинематографе, появившись в картине «Город мастеров». Однако съемочная площадка не стала его призванием — манеж, опилки и детский хохот манили его гораздо сильнее.

Судьбоносный коридор: первая встреча с будущей звездой

Весенним днем 1969 года внутри эстрадно-циркового училища пересеклись дороги двух абсолютно разных людей. Высокорослый литовец с аскетичным лицом репетировал клоунские этюды, а его ровесница с огненно-рыжей шевелюрой аккомпанировала студентам. Совместная работа над постановочным номером свела их вместе, но искры романтики проскочили не сразу.

Их взаимное притяжение окрепло в гастрольных поездках по Тамбовской области. Сыграло роль и почти мистическое совпадение календарных дат: разница в возрасте составляет ровно четыре года и один день. Позже Пугачева любила вспоминать пророчество цыганки о том, что суженым окажется первый встреченный в училище мужчина. По иронии судьбы, поднимаясь на второй этаж, она нос к носу столкнулась с Орбакасом, который с долей юмора заявил о себе в этой роли.

Уже в октябре того же года молодые люди сыграли свадьбу. Праздник был небогатым — средства собрали буквально по копейкам лишь на главные свадебные атрибуты. Молодожены довольствовались съемной комнаткой площадью 17 «квадратов» в коммунальном быту Марфино, но их переполняли радужные ожидания.

Рождение дочери и нарастающий холод в отношениях

В 1971 году случилось пополнение: на свет появилась девочка. Забавно, что родители готовились к рождению сына, купив голубые распашонки. Неожиданное появление дочери потребовало срочной импровизации с пеленками. Вариант с именем возник случайно: мать попросила принести литературу, отец подал роман Стефана Цвейга «Кристина». На уточняющий вопрос о содержании книги Пугачева невпопад ответила утвердительно, и это было воспринято как согласие на имя Кристина.

Взрывной успех «Арлекино» в одночасье превратил молодую мать в суперзвезду. Календарь певицы был расписан поминутно: гастроли, студии, концерты. Дома она появлялась лишь для переупаковки багажа. Орбакас оставался наедине с колыбелью. Мужчину угнетали бесконечное одиночество и отсутствие супруги. Его душила ревность к сцене, и он не скрывал раздражения. Женщина же считала, что избранник неспособен понять масштаб ее честолюбивых замыслов.

Бытовые перепалки переросли в глухую стену. В 1973 году совместная жизнь дала трещину. Жилплощадь в Кузьминках обменяли: экс-супруга с малышкой отправилась в Вешняки, а он вернулся в ранее покинутую коммуналку.

Роль «отца выходного дня» и второй брак

Сразу после развода Пугачева ограничивала контакты дочери с отцом. Однако детская привязанность взяла верх — спустя четыре месяца Кристина собственными руками набрала номер отца, выговаривая ему за долгое отсутствие. С тех пор Миколас превратился в «папу на воскресенье», стараясь каждые выходные наверстывать упущенное время.

Личная жизнь не застыла на месте. Встреча с воздушной гимнасткой Мариной, которая была младше на восемнадцать лет, переросла в серьезные отношения. В 1985-м у пары родился сын Фабиан. Казалось бы, все складывалось удачно, но тень Пугачевой и восходящей звезды Кристины продолжала омрачать его профессиональный путь. С распадом Союза цирковой жанр, кормивший артиста, оказался на обочине.

Балтийская гавань: огороды и скромная старость

Сейчас Миколасу перевалило за восьмидесятилетний рубеж. Его пристанищем стал родительский дом в литовской Паланге, у самого холодного моря. На предложения перебраться в Москву он отвечает отказом, ссылаясь на пенсионный возраст и нежелание менять устоявшийся уклад

Материальное положение оставляет желать лучшего: ежемесячные выплаты в пересчете на отечественную валюту едва дотягивают до 20 тысяч. На фоне прибалтийских цен эта сумма выглядит мизерной. Супруги нашли выход, продолжая выступать перед юной аудиторией с фокусами и миниатюрами. В декабре они переквалифицируются в зимних волшебников — седой артист облачается в шубу Деда Мороза, а его спутница примеряет наряд Снегурочки. Физические нагрузки велики, но Миколас философски замечает, что детские улыбки стоят затраченных усилий, а дополнительный заработок никогда не бывает лишним.

Подспорьем выступает и приусадебный участок. Возделывание почвы, высаживание овощных культур и цветников — не хобби, а необходимость. Тяжелый ручной труд дает возможность обеспечивать себя натуральными продуктами, экономя скудный бюджет и сохраняя остатки былой независимости.

Тепло родственных связей и внимание из-за океана

О своих бытовых трудностях Орбакас отзывается сдержанно, отмечая лишь, что «как-то перебиваются». Признает, что дочь не забывает старика: регулярно поступают небольшие презенты. Среди них — мобильный телефон с запрограммированной кнопкой вызова Кристины. Дом не пестрит роскошью, зато в нем бережно сохранен внушительный архив: вырезки из периодики и снимки, посвященные творческой биографии Кристины. Отцом движет гордость за наследницу, которая по значимости перевешивает все его личные достижения.

Встречи происходят эпизодически: дочь обосновалась в США, а пенсионеру из литовской провинции такие вояжи финансово недоступны.

В преддверии 2024 года Орбакас вновь оказался в центре внимания благодаря курьезному случаю. В Тель-Авиве на торжестве по случаю юбилея Андрея Макаревича*, супруг Пугачевой Максим Галкин*, находясь в нетрезвом состоянии, позволил себе остроту в адрес бывших избранников жены. Процитировав его слова: «Нормальный мужик, без претензий. Разве что к нему в Литву податься». Никакой негативной реакции со стороны Миколаса не последовало.

Миколас Орбакас не строит иллюзий и не взывает к судьбе. Его богатство — это не банковские счета. Это возможность наблюдать балтийские закаты из собственного окна, осознание, что дочь помнит его, и внутренняя уверенность, что он прожил жизнь честно. История этого человека опровергает миф о том, что родство со знаменитостями автоматически гарантирует безбедное будущее. Однако она же и доказывает: подлинная ценность жизни определяется не размером пособия, а глубиной памяти, искренним уважением близких и душевным теплом, которое не меркнет даже в самые лютые морозы.

* — признан Министерством юстиции России иноагентом