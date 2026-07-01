На украинскую модель Нику Кузнецову обрушился шквал критики со стороны жителей Украины после роскошной свадьбы в Каннах, пишет обозреватель Элиана Сильвер в статье для Daily Mail.

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По ее данным, уроженка Харькова вышла замуж за грузинского миллиардера, основателя IT-компании Spribe Ника Ломиа в каннском замке Круа-де-Гард.

Торжество состояло в апреле, на музыкантов (на свадьбе играл Рики Мартин), комиков, икру, шампанское, платье от Richard Mille, аренду замка ушло несколько миллионов фунтов стерлингов.

Кадры, опубликованные в соцсетях, собрали огромное количество гневных комментариев, отметила обозреватель. Пользователи подчеркнули, что деньги можно было бы отправить на фронт, а не отдавать шоумену Максиму Галкину* (признан иноагентом в РФ) и другим артистам.

По мнению подписчиков, девушка после такой бессмысленной траты денег не имеет право называть себя патриоткой Украины, не должна возвращаться в республику.

«Это невыносимая наглость [играть дорогую свадьбу], когда твоя страна держится на подачках», — констатировал один из комментаторов.

Двадцатичетырехлетняя модель, с начала боевых действий обосновавшаяся в Монако, ответила на резкие слова мягко, отметила, что злоба хейтеров не тревожит ее душу, пояснила автор статьи.

Публикация вызвала значительный интерес у читателей The Daily Mail. Они предположили, что Ника не поддалась пропаганде Владимира Зеленского, у нее нет иллюзий и розовых очков.

Читатели заметили, что не следует упрекать девушку — модель никому ничего не должна. Они добавили, что знаменитости и миллиардеры могли бы погасить госдолг США и других стран «хоть завтра», но не спешат выписывать чеки правительствам.

*признан иноагентом в РФ