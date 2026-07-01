Прохор Шаляпин рассказал о звонке от Аллы Пугачёвой. В шоу «Что о тебе думают?» артист вспомнил о состоявшемся разговоре, который стал для него полной неожиданностью.

«Беру трубку, а там мужской голос: „Алё, Миш, ты?“. Я говорю: „Какой Миша, это Прохор Шаляпин“. Голос отвечает: „А, ты. Это Алла Борисовна Пугачёва тебе звонит. Наверное, Филипп пошутил: дал мне твой номер, я думала, это Михаил Дмитриевич Прохоров“. Я очень резко проснулся. Понял, что это реально мне Алла Борисовна позвонила», — поделился Прохор.

Прохор признался, что чувствовал себя неловко.

«Я начал извиняться. „Ладно, переживёшь“, — ответила она и повесила трубку», — добавил артист.

Ранее артист помирился с Филиппом Киркоровым после того, как они не общались 18 лет. Конфликт между коллегами произошёл ещё в 2006 году.

«Нам удалось наладить отношения. Мы сделали шаг навстречу друг другу и, так скажем, помирились», — делился Шаляпин.

По его словам, причиной длительного молчания стали внешние обстоятельства и недоразумения.