Европейский вещательный союз и Канадская телерадиовещательная корпорация объявили, что Канада впервые примет участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение», пишет обозреватель Оливия Ле Пуадевен в статье для Reuters.

Оливия Ле Пуадевен заметила, что яркий и, как правило, доброжелательный музыкальный конкурс, в котором участвуют поп-исполнители из стран Европы и не только, в этом году отметил свое 70-летие.

Участие в «Евровидении» не ограничивается исключительно географической Европой: право выступать получают члены EBU — объединения вещательных компаний, в которое входят организации и за пределами европейского континента.

Автор статьи пояснила, что у канадцев на протяжении многих лет сохраняется сильный интерес к конкурсу, граждане страны неоднократно выражали желание, чтобы канадские артисты принимали в нем участие.

Канада станет первой новой страной — участницей конкурса после Австралии, присоединившейся к «Евровидению» в 2015 году, уточнила обозреватель. Она добавила, что канадский певец или певица выступит в полуфинале конкурса, который пройдет в 2027 году в Болгарии.

По ее данным, Канада получила право участвовать в конкурсе после вступления КТК в ЕВС в качестве полноправного члена.