Цискаридзе озвучил главную проблему в своей карьере

Народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что главной проблемой в его балетной карьере был «груз ответственности». Об этом сообщает News.ru.

Во время общения с журналистами на церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» Цискаридзе рассказал, что ему было очень сложно каждый раз выходить на сцену и удерживать планку.

«Мне было всего 27 лет, когда я стал народным артистом РФ, — звание придавило меня ответственностью. Когда закончилась балетная карьера, я стал очень счастливым человеком», — сказал артист.

Цискаридзе также признался, что считает себя несветским человеком. Он не очень комфортно чувствует себя в светском обществе и предпочел бы «посидеть на диване».