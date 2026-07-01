Актриса Андрейченко сравнила Москву и Париж

Актриса Наталья Андрейченко сравнила Москву и Париж. Как сообщает News.ru, в своих соцсетях она заявила, что деревья во французской столице создают «уют города».

Андрейченко призналась, что только сейчас осознала, насколько много в Париже деревьев.

«Эти деревья создают уют города. Вот в Москве почему-то они посажены, ухожены, но их вырубали. В Париже каждая улица прикрывает тебя, и ты чувствуешь себя дома», — заявила она.

Ранее Андрейченко, которая недавно отметила 70-летие, призналась, что очень хочет получить роль. Она готова работать, однако только «дома, в России».