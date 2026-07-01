Списывают со счетов: актриса Галина Беляева высказалась о конфликте с театром Маяковского

65-летняя актриса Галина Беляева перестала выходить на сцену театра Маяковского из-за ссор с худруком. Как сообщает Starhit, артистку без причин пытаются списать со счетов.

Конфликт Беляевой с театром длится уже около года. Из репертуара убрали «Семейный альбом» со знаменитостью в главной роли, а после руководство обвинило ее в постоянных прогулах и пропусках репетиций. У актрисы же своя версия — она уверена, что в театре происходит «беспредел», который начался с приходом в руководство молодого поколения.

«У нас сейчас просто процветает ложь и хамство. Худрук не отвечает ни на один вопрос, который ему задаешь. Он говорит: "Я худрук, я решаю". В моем репертуаре сняли все мои спектакли, не только "Семейный альбом". Без объяснений. А сейчас меня просто вписывают в массовку и на второй состав, на второстепенные эпизоды», — заявила актриса.

Также в Сети регулярно стали появляться статьи, в которых Беляеву обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей. Она предполагает, что подобные материалы на самом деле заказные.

Сама артистка практически осталась без работы: руководство требует присутствия на репетициях, но не дает роли. Например, в новом спектакле «Анна Каренина» Беляевой досталась эпизодическая роль няни, причем вторым составом. При этом художественный руководитель требует присутствия актрисы на всех прогонах.

«Я никак не могла подвести театр. Просто не хожу не на роль, а на эпизод. Но у меня договоре написано "Ведущий мастер сцены», и, соответственно, меня должны обеспечивать такой работой. Но меня сняли и стали вписывать в массовку просто посидеть на лавочке в хоре», — заявила актриса.

Беляева добавила, что из-за этой ситуации она приобрела друзей, однако в ком-то и вовсе «разочаровалась».