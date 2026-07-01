У компаний Эмина Агаларова обнаружили огромный долг перед налоговой

Долг компаний артиста и бизнесмена Эмина Агаларова перед Федеральной налоговой службой (ФНС) превысил 4,2 миллиона рублей. На это обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

Как уточняется, речь идет о нескольких фирмах. Наибольшая сумма задолженности зафиксирована у ООО «Нимэ», управляющего ресторанами и кафе. Так, она достигла 1,3 млн рублей, тогда как выручка составила 83 млн.

ООО «Бэкстейдж Кейтеринг» накопило долг в размере 1,2 млн рублей. Выручка данной кейтеринговой компании — 159 млн рублей. Также ООО «Вегас Холл Кафе» задолжало 1,2 млн рублей при выручке 43 млн, а ресторанная компания ООО «Чердак-2» — еще 501 тысячу при выручке в 80 млн.

Ранее канал сообщил, что задолженность компании Эмина Агаларова «Крокус Фитнес» перед налоговой достигла 24 миллионов рублей. В мае сумма составляла 19 миллионов. Годовая выручка бизнеса артиста, по данным источника, превышает 2,4 миллиарда рублей. Однако долг продолжает расти. Точные причины увеличения задолженности не раскрываются.

Сеть фитнес-клубов Crocus Fitness Эмин Агаларов основал в 2017 году. В 2025-м СМИ писали, что сеть планируется в течение примерно десяти лет увеличить до сотни залов. Позднее стало известно о долгах фирмы перед ФНС.