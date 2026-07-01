Телеведущая Летучая получила травму головы на съемках передачи

Телеведущая Елена Летучая подверглась нападению неизвестного мужчины при попытке войти в медицинский центр, где, по данным журналистов, незаконно оформляли кредиты пациентам.

Инцидент с нападением на журналистку произошел во время работы над новым сезоном проекта «Новый Ревизорро», передает Газета.Ru.

Неизвестный мужчина атаковал ведущую, когда съемочная группа пыталась проникнуть в лечебное учреждение, подозреваемое в мошенничестве с кредитами.

«В новом сезоне мне досталось физически. Когда мы шли с потерпевшей в клинику, где людям незаконно навязывали кредиты, на меня напал незнакомец: ударили по голове, и началась драка. В результате нападения я получила травму головы. Мне пришлось остановить на неделю съемки, ввиду того что из-за этого инцидента мне был прописан постельный режим», – рассказала Летучая.

Ранее команда «Ревизорро» неоднократно сталкивалась с агрессией. После жестокого избиения сотрудников в Салехарде, где оператор получил черепно-мозговую травму, ведущая покинула проект, и он несколько лет не выходил в эфир. Сама журналистка считает расследования своим призванием и спокойно относится к конфликтам, отмечая, что теперь ее безопасностью на шоу занимается супруг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет передал в суд уголовное дело о нападении на съемочную группу «Известий».

В мае следователи возбудили дело из-за избиения журналистов РЕН ТВ в частном медицинском кабинете Зеленограда.

В марте полиция задержала троих подозреваемых в нападении на корреспондента в Подольске.