Артур Смольянинов* получил гражданство Израиля

Российский актер театра и кино Артур Смольянинов* в шоу Sheinkin40 на YouTube рассказал, что теперь является гражданином Израиля — несколько недель назад ему выдали паспорт этой страны.

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— Вы не должны, но можете меня поздравить с тем, что я теперь ваш соотечественник, — сказал артист.

Подробности соответствующей процедуры Смольянинов* не сообщил, однако поприветствовал всех на израильском языке фразой: «Добро пожаловать домой».

Ранее актер признался, что все равно покинул бы Россию даже будучи единственным, кто так мыслит. По его словам, он действовал исключительно по собственным убеждениям.

Знаменитость отметил, что результат его действий превзошел все ожидания, вызвав неожиданно широкий отклик и значительный резонанс.

В феврале 2025-го Смольянинову* заблокировали банковские счета на территории России. По информации некоторых СМИ, причиной послужило непредоставление актером налоговой декларации.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.