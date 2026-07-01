«Ставили на место»: МакSим рассказала о звездной болезни

Певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала, что страдала от звездной болезни, однако ее «ставили на место». Об этом она призналась в интервью Евгении Медведевой для шоу «Бес комментариев».

По словам знаменитости, проявление звездной болезни у молодых артистов говорит о том, что человек в действительности еще ничего не достиг, а бьет она тех, кто пока еще «ничего не стоит».

«Когда я получала уже золотые граммофоны, звонили мне и говорили, почему я повернулась не тем ракурсом. Продолжали меня критиковать, когда я уже получала премии — я очень уважала этих людей, они мне быстро своим примером или примером других великих музыкантов давали понять свое нынешнее место», — заявила Абросимова.

Она отметила, что у новых артистов на эстраде есть подобный «недуг», однако не стала называть конкретные имена.