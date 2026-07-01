Агата Муцениеце сравнила свою дочь с наследницей Виктории Бони

Агата Муцениеце сравнила поведение своей 10‑летней дочери Мии с привычками Анджелины — дочери Виктории Бони. По словам актрисы, её наследница хочет закупиться вещами. Сейчас семья находится в Риге, и желание «что‑то закупить» возникает не только у девочки, но и у её брата Тимофея, и у самой Агаты.

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«Я официально считаю, что моя дочь превращается в Анджелишу Бони. <…> И я придумала, что просто дам 500 евро Мие, 500 евро — Тиме, чтобы они сами распределили эти деньги. Чтобы не было такого, что мы закупились на миллиарды. И Мия такая: „Что‑о‑о?“» — поделилась многодетная мама.

Мия — дочь Муцениеце и Прилучного, чей брак продлился девять лет и завершился в 2020 году. У пары также есть сын — 13‑летний Тимофей. После развода актриса вышла замуж за Петра Дрангу и родила дочь Веру.

Ранее Прилучный раскрыл, что живёт рядом с Муцениеце и их детьми. Он подчеркнул, что постоянно поддерживает связь с наследниками от первого брака.