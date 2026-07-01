«Стресс и куча проблем»: Галыгин рассказал о карьере дочери

Актер Вадим Галыгин рассказал о карьере своей дочери Таисии. В интервью «КП» он признался, что помешал ей поступить на кинорежиссера.

Сейчас Таисия Галыгина руководит пресс-службой Малого театра. Оказалось, что в свое время девушка хотела учиться на кинорежиссера, однако отец ее стал отговаривать — по мнению Вадима, для девочки это слишком тяжелая работа.

«В общем, пугал ее как мог, и в конце концов она спросила: "А если театр?" Я не ожидал такого поворота и ответил: "Ну, по крайней мере там все в помещении, под крышей!" Вот так она и пошла учиться в ГИТИС. Я не наступал на горло ее песне, просто старался уберечь от неприятностей», — заявил Галыгин.

Вместе с тем актер отмечает, что все это было десять лет назад, а сейчас даже в плане обеспечения комфорта актеров все стало технологичнее и удобнее. Галыгин рассказал, что на съемочную площадку фильма «Фунтик», в котором снялся артист, приводили детей. По его мнению, таким образом им приоткрывают «небольшие тайны» съемок и появляется надежда, что кто-то из них выберет для себя актерство или режиссуру.