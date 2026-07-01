Младшая дочь певца Валерия Меладзе и его экс‑супруги Арина завершила обучение в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова по направлению «Лечебное дело». В связи с этим артист обратился к дочери.

При этом в ближайшее время девушка начнет врачебную практику в одной из клиник.

— Моя умничка! — написал Меладзе в комментарии под постом дочери, в ответ на что Арина написала «Папуля!».

Также девушка разместила серию профессиональных фотографий, где она изображена в медицинской форме, включая хирургический костюм, с медицинскими инструментами в руках. Всего у Валерия Меладзе семеро детей от двух браков.

В этом году дети многих российских знаменитостей завершают обучение в школах и вузах. Кто из наследников звезд в 2026 году стал выпускником — в материале «Вечерней Москвы».

В апреле появилась информация, что особняк Валерия Меладзе снова выставили на продажу. Новая владелица якобы отказалась в нем жить из-за того, что дом стоимостью 345 миллионов рублей после покупки пришлось восстанавливать и ремонтировать.