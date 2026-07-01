«Может разнести»: Дана Борисова раскрыла причину затворничества дочери

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что ее дочь Полина Аксенова временно выбрала для себя затворнический образ жизни. В беседе с Общественной Службой Новостей она объяснила, что это связано с приемом препаратов для ментального здоровья, основной побочный эффект которых – это набор лишнего веса.

"У этих препаратов есть побочка — тебя может разнести. Соответственно, Поля немного набрала вес, поэтому решила не появляться в медиапространстве, потому что не хочет стать жертвой хейта", — объяснила звезда.

Борисова призвала не думать, что на ее дочь повлияли сообщения в СМИ о том, что Полина якобы изуродовала себя пластическими операциями, на которые ее вынудила звездная мама. По словам ведущей, как только девушка справится с проблемой лишнего веса.

До этого Дана Борисова рассказала об отношениях своей дочери Полины Аксеновой с продюсером Дмитрия Диброва Артуром Якобсоном, который старше нее на 17 лет. Звезда призналась, что с самого начала противилась этому роману, по итогам которого экс-возлюбленный обвинил девушку "во всех смертных грехах", в том числе – в изменах и алкоголизме. По словам ведущей, ее дочь готова к новым отношениям — звездная мама выразила надежду, что новым избранником Полины станет ее сверстник.