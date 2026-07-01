Бездетность, поездки на Украину и новые роли: где сейчас Татьяна Орлова

Сегодня звезда «Папиных дочек» Татьяна Орлова празднует свое 70-летие. Как сложились карьера и личная жизнь актрисы, разбиралось издание News.ru.

Карьера и личная жизнь

Татьяна Орлова родилась 1 июля 1956 года в Екатеринбурге. После окончания ГИТИСа в 1977 году она начала работу в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. А в 1988 году состоялся ее дебют в кино. Актриса играла в таких фильмах как «Уроки музыки», «Нечаянная радость», «Дети Арбата», «Моя прекрасная няня», но настоящую известность ей принес сериал «Папины дочки», где она сыграла секретаршу Тамару.

После этой роли Татьяна Орлова достаточно быстро стала одной из ведущих актрис комедийных эпизодов в российских сериалах, снявшись в том числе в «Ворониных», «Даешь молодежь!» и «Елках».

Сейчас актриса продолжает играть в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского и сниматься в кино. Зрители вновь увидели ее в роли секретарши Тамары Кожемятько в продолжении сериала «Папины дочки. Новые». Также Татьяна Орлова сыграла в картинах «Стихия», «Сказка о потерянном времени», «Дедмобиль».

При этом актриса никак не комментирует свою личную жизнь, но известно, что Татьяна Орлова ни разу не была замужем, детей у нее нет.

Поездки на Украину

Орлова участвовала в съемках украинского сериала «Узнай меня, если сможешь». Однако в 2014 году перестала приезжать в Киев, несмотря на то, что ей поступали предложения о работе от украинских режиссеров.

«Съемки были в ноябре, до Майдана. Там не было так страшно, как сейчас. (…) Мне уже поступило подобное предложение. Но я поеду после президентских выборов. Думаю, тогда там будет поспокойнее», — говорила она в 2014 году.

Позднее артистка вновь приняла участие в съемках для украинского проекта, снявшись в 2017 году для фильма «Папа Дэн».

Ранее стало известно, что Михаил Казаков, сыгравший Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», упал с крыши пятиэтажного дома, когда пытался сделать фото Твери. Артист рассказывал, что от удара у него «лопнули» ноги — врачи выявили 22 компрессионных перелома и 1,5 тысячи осколков костей. На фоне этой травмы Казаков отказался от съемок в кино. Вернуться на экраны ему удалось лишь в 2024 году в ленте «Папины дочки. Новые-2».