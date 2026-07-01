«Возвращение» на сцену: что известно о выступлении Пугачевой в Москве

Певица Алла Пугачева стала гостем благотворительного концерта «Все лучшее — детям и взрослым», который прошел в Театре эстрады — артистка прислала туда видео с исполнением песни «Береги». News.ru рассказал, что известно о «возвращении» на российскую сцену.

Скандальный вечер

Благотворительный вечер состоялся 27 июня в Москве. Пугачева отправила на мероприятие видеозапись и виртуально исполнила песню «Береги» дуэтом с Евгением Моисеевым. Кроме Пугачевой в концерте принимали участие балерина Анастасия Волочкова, премьер Большого театра Денис Родькин, Юрий Куклачев, Лариса Долина и другие знаменитости.

Появление Пугачевой на мероприятии вызвало волну критики. В частности, глава ФПБК Виталий Бородин назвал ситуацию «цинизмом высшей пробы». Он напомнил, что у ее супруга Максима Галкина* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) имеется иноагентский статус, а сама артистка «назвала нас холопами».

С ним не согласилась Волочкова. Она подчеркнула, что благотворительный вечер носил неполитический характер и стал подарком для детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Некоторых из них привозили на каретах скорой помощи, поскольку они не могут ходить из-за болезни.

Мнение организаторов

Организатором благотворительного вечера выступил заслуженный артист России Андрей Удалов. Он известен публике по закадровой роли — долгие годы актер озвучивал кукольного персонажа Хрюшу в популярной передаче «Спокойной ночи, малыши!».

Удалов пояснил, что не принимает во внимание мнения людей, которые критикуют Пугачеву. Он заявил, что знает немало примеров, когда артистка спасала жизни.

«Это и помощь Александру Буйнову в преодолении онкологического заболевания. И помощь очень больному Саше Барыкину. И памятник на могиле композитора Владимира Шаинского, который я поставил только благодаря помощи Аллы Пугачевой. При этом она никогда не кричит о своих добрых делах», — рассказал он.

Артист добавил, что в 90-е годы Пугачева помогала ликвидаторам Чернобыльской аварии, а также пожилым артистам МХАТа имени Горького. Удалов также напомнил, что для детей, страдающих онкологией, этот праздник может быть единственным выходом на публику в жизни.

«Вот в этом, на мой взгляд, для артиста измеряется любовь к своей стране — выступить для детей. Патриот — это Волочкова, которая не отказала ни одному ребенку в автографе и совместном фото. И Алла Борисовна, на мой взгляд, патриот России», — считает Удалов.

Уместно ли Пугачевой выходить на сцену в России

Анастасия Волочкова считает, что Пугачева обязательно вернется в Россию. Она уверена, что артистка не разделяет мнение Галкина*.

«Мы с ней после моей операции в Германии — она мне позвонила — говорили об очень серьезных вещах. Алла Борисовна любит Россию», — заявила Анастасия.

Волочкова также утверждает, что в России многие ждут возвращения певицы. К их числу относится и балерина.

Общественный деятель Вадим Манукян напомнил, что Пугачева не признана иноагентом, что позволяет организаторам приглашать ее в качестве участницы на любое мероприятие. При этом журналист считает такие выступления некорректными в период спецоперации, учитывая политические заявления артистки.

«Другие артисты выступали. И вопрос может возникнуть, а приятно ли им находиться на одной сцене с Аллой Борисовной? Тот же Куклачев. Я думаю, он далеко не фанат Пугачевой. Вот он, кстати, большой патриот нашей страны, великолепный человек и прекрасный артист. К нему я с большой теплотой отношусь», — добавил собеседник.

Манукян не считает, что Пугачева вернется в Россию в ближайшее время, однако он допустил, что видеовыступления могут появляться в различных концертах все чаще.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.