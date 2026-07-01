Муж Елены Терлеевой поставил актрисе жесткое условие перед свадьбой
Актриса Елена Терлеева рассказала, что перед свадьбой муж поставил условие не раскрывать его личность. Об этом сообщает Starhit.
Терлеева редко раскрывает подробности личной жизни. В 2025 году певица опубликовала в соцсетях фото в свадебном платье, оставив поклонников без деталей. Позднее она рассказывала, что несколько лет жила в гражданском браке и только в прошлом году влюбленные приняли решение зарегистрировать отношения.
По словам артистки, она не афиширует личность супруга по его просьбе. Он человек непубличный и не хочет видеть свое имя в медиапространстве.
«Это мое желание, чтобы ему было комфортно. Я его берегу. А иначе бы он не женился. Он сразу сказал, как только дело дошло до ЗАГСа: "Я не хочу, чтобы про меня где-то писали, печатали. Можно я как-нибудь в сторонке побуду?" Мы с ним в этом плане очень похожи», — заявила Елена.
Для Терлеевой этот брак стал первым, однако пока артистка не готова полностью раствориться в семье и отказаться от профессии. Вместе с тем она уверена, что важный шаг на пути к детям сделан.