Актеры Мила Ершова и Стас Рогожан вышли на публику в Эрмитаже

Звезда «Трудных подростков», актеры Мила Ершова и Стас Рогожан, посетили XX юбилейный торжественный благотворительный прием Государственного Эрмитажа. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Mercury.

Мила Ершова предпочла для вечера мини-платье с прозрачной юбкой и кейпом. Образ дополнили туфли на высоких каблуках. Волосы актрисе уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж. На приеме она появилась вместе с мужем Стасом Рогожаном. Актер надел черный костюм и рубашку.

На событии была выбрана Дама вечера, ею стала Мила Пак, которая получила памятный подарок — элегантную брошь-цветок из коллекции Mercury Miss Russia.

В январе Ершова объявила о беременности. Она показала кадры с фотосессии, на которых позировала с округлившимся животом. Рядом с ней стоял ее супруг Рогожан. Актриса была запечатлена в черном топе с открытыми плечами и брюках, а ее возлюбленный — в свитере и бежевых брюках.

Мила Ершова и Святослав Рогожан получили известность в 2019 году после съемок в сериале «Трудные подростки». В 2024-м влюбленные сыграли свадьбу.