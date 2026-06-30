МакSим рассказала, почему прячет шрамы после операции

Певица МакSим рассказала, что прячет шрамы после комы и операции. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как рассказала певица, она долгое время не предавала огласке подробности своего состояния. При этом, МакSим также добавила, что всей картины не знали даже ее близкие люди.

«Это одно из событий, которое максимально было освещено в СМИ не мной. Мы до сих пор не нашли, кем именно это было сделано. Потому что мои близкие с этим боролись, к сожалению, безуспешно. Конечно же, тем, кто переживал это, особенно маме, близкие не должны были знать таких подробностей. Мы не хотели этого», — рассказала она.

МакSим также рассказала, что после болезни некоторое время появлялась на публике только в париках. По словам певицы, «ее покинули волосы». Кроме того, на ее теле остались шрамы — один из них на лице.

«Он как раз-таки практически уже не виден, а вот который после аварии остался, он виден. И да, я пыталась его зашлифовать каким-то лазером. Я не очень в этом разбираюсь, признаюсь честно, но все-таки под каким-то углом его видно, под другим светом его не видно. Это уже задача оператора либо увидеть этот момент и поставить несколько иначе свет. <...> И для того, чтобы люди не отвлекались на такие мелочи, как какой-то шрам у меня на лице. Или вот здесь, который некоторых людей пугает, от трахеостомы, они сразу понимают, что это непросто. Или вот от трубок остались такие явные шрамы, которые не убираются лазером. Но тем не менее я стараюсь их каким-то образом скрыть, для того, чтобы люди не отвлекались от сути», — добавила она.

Напомним, что 23 апреля 2019 года МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт за пределами России. По словам ее представителей, у автомобиля певицы пробило колесо во время движения, после чего машину занесло и она врезалась в препятствие. В результате МакSим получила множественные травмы и повреждения внутренних органов. После аварии она около двух месяцев проходила лечение и реабилитацию, а затем столкнулась с осложнениями, потребовавшими продолжительного восстановления.