Киркоров примирился с Шаляпиным после 18 лет конфликта

Певец Филипп Киркоров заявил, что помирился с Прохором Шаляпиным — артисты находились в состоянии конфликта около 18 лет. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как рассказал Шаляпин, он сам предложил Киркорову примирение. По его словам, ссоры бы не произошло, если бы не продюсер Яна Рудковская.

«Я не знаю, что тебе сказать. Мы долго не общались. 20 лет. Вот если бы не Яна, мы бы не поссорились. Я предлагаю помириться», — сказал Шаляпин Киркорову.

В ответ на это Киркоров в шутку спросил, ссорились ли они вообще.

Напомним, что ранее Шаляпин рассказал, как в 2007 году он подслушал разговор Киркорова с медиаменеджером Ларисой Синельщиковой о доходах Димы Билана. Эту информацию он передал Рудковской, что и послужило причиной конфликта.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о работе с Шаляпиным.