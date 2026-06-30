Литвинова нашлась после внезапного исчезновения

Актриса Рената Литвинова вышла на связь после двух недель молчания. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщает издание, Литвинова нашлась в Нью-Йорке — судя по ее соцсетям, актриса в порядке. Сама Литвинова заявила, что ей нравится город, а также показала фотографии из элитного отеля The Fifth Avenue.

Отмечается, что постоянным местом проживания Литвиновой является Франция.

Напомним, что Литвинова перестала выходить на связь с середины июня, что вызвало тревогу среди фанатов актрисы.