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Рената Литвинова вышла на связь после двух недель молчания

Андрей Дуванов

Актриса Рената Литвинова вышла на связь после двух недель молчания. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Литвинова нашлась после внезапного исчезновения
© РИА Новости

Как сообщает издание, Литвинова нашлась в Нью-Йорке — судя по ее соцсетям, актриса в порядке. Сама Литвинова заявила, что ей нравится город, а также показала фотографии из элитного отеля The Fifth Avenue.

Отмечается, что постоянным местом проживания Литвиновой является Франция.

Напомним, что Литвинова перестала выходить на связь с середины июня, что вызвало тревогу среди фанатов актрисы.