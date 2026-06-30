Гордон жестко раскритиковала Товстик за жалостливый пост

Юрист Катя Гордон жестко раскритиковала бывшую жену Романа Товстика Елену. Как сообщает Starhit, она заявила, что на общих детей «плевать» не только предпринимателю, но и его бывшей жене.

На днях Елена снова пожаловалась, что Товстик бросил ее с детьми и оставил без какой-либо помощи. Она считает, что с его стороны не может быть никакой заботы о наследниках, пока он «уничтожает их мать». Гордон эмоционально отреагировала на пост своей бывшей подзащитной.

«Вам обоим на детей плевать. Просто омерзение», — написала Екатерина.

Некоторые комментаторы поддержали Гордон. По их мнению, Товстик уже пора забыть про бывшего мужа и выйти из роли жертвы.

Напомним, что телеведущий Дмитрий Дибров развелся со своей женой Полиной из-за того, что она ушла к другу семьи, бизнесмену Роману Товстику. Последний также развелся с супругой после длительного брака.