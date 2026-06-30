Певица Чарли XCX прокомментировала вражду с Мадонной

Популярная певица Чарли XCX рассказала о своей «мини-поездке» в Париж с Мадонной: «Общение с ней меня очень вдохновило». На прошлой неделе певицы вместе посетили модный показ, положив тем самым конец слухам о возможной вражде.

Недавний сингл Чарли под названием «Rock Music», вошедший в её грядущий альбом «Music, Fashion, Film», вызвал споры из-за смелого заявления: «Я думаю, танцпол мертв, поэтому теперь мы играем рок-музыку». Эти строки появились, когда Мадонна готовилась к выпуску пластинки «Confessions II» — долгожданного продолжения альбома 2005 года «Confessions On A Dance Floor», которая выйдет 3 июля. Позже она, судя по всему, отреагировала на это в соцсетях, написав: «Если на твоем танцполе царит мертвая тишина, возможно, ты ставишь не ту музыку». Это и вызвало разговоры об их вражде.

На прошлой неделе певиц заметили вместе в Париже. После чего Чарли дала интервью Нику Гримшоу на радио, в котором рассказала о своей недавней совместной поездке с Мадонной.

«По сути, мы с Мадонной устроили себе небольшой совместный отдых. Мы поехали в Париж и просто не могли расстаться, все время проводили вместе. И это было потрясающе!» — поделилась Чарли. «Мы уже встречались раньше, хотя я не уверена, что она об этом знает, — но всего пару недель назад нас добавили в один групповой чат, что просто невероятно».

Далее Чарли рассказала, что впоследствии они вместе устраивали вечеринки во французской столице.

«Так и вышло — мы даже случайно организовали две вечеринки, — поделилась она. — Она... ну, она просто потрясающая. Ей действительно интересно обсуждать музыку, которую она создает, — как и почему она это делает, — и общение с ней меня очень вдохновило».

Чарли также призналась, что в юности не была особой поклонницей Мадонны, но с возрастом стала глубже ценить ее творчество.

«Думаю, именно тогда, когда я начала больше интересоваться тем, как музыка становится искусством — и проявляет художественность, — у меня и начался период увлечения Мадонной, — сказала она. — Первой ее песней, которая меня по-настоящему покорила, стала "Hollywood". Она произвела на меня сильное впечатление».

Певицы сидели рядом на показе мужской коллекции Saint Laurent сезона весна-лето 2027, а позже их заметили курящими и беседующими с другими присутствовавшими звездами, в том числе с актерами Коннором Сторри и Деби Мазар.

В конце вечера, на афтепати, они вместе танцевали под хиты Мадонны — такие как «Thief of Hearts» и «Hung Up», — находясь прямо за диджейским пультом.

Позже Чарли уточнила, что песня «Rock Music» не задумывалась как прямой отказ от танцевальной музыки.

«Эти строки — скорее о моих отношениях с альбомом "Brat" и о моем личном опыте работы над ним, — пояснила она. — Сейчас танцевальная музыка находится на невероятном подъеме».

Она также опровергла слухи о том, что ее следующий альбом будет чисто рок-пластинкой, заявив: «Знаю, что много говорят о том, будто я записываю рок-альбом, но я никогда такого не утверждала».

Кроме того, недавно Чарли откровенно рассказала о своем психическом состоянии: «Сейчас я нахожусь в худшем психологическом состоянии за всю свою жизнь».

Она добавила, что ей приходится непросто после завершения эры альбома «Brat» и перехода к новой творческой главе, охватывающей музыку, моду и кино.