Роза Сябитова рассказала о восстановлении после операции на руке

Сваха Роза Сябитова рассказала о своём состоянии спустя полгода после травмы руки. В личном телеграм-канале она призналась, что восстановление идёт, однако обследование у врача принесло неожиданные выводы.

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По словам Сябитовой, рука постепенно заживает после операции, но специалисты обнаружили, что проблема могла быть глубже, чем казалось изначально.

«Рука заживает, но кто бы мог подумать, что причина вообще данной травмы оказалась только вершиной айсберга. Сейчас будем выяснять, что же вообще произошло и как предотвратить будущие травмы», — поделилась телеведущая.

Сябитова планирует пройти комплексное обследование: сделать МРТ, обратиться к невропатологу и пройти полный чекап организма. Особое внимание она решила уделить профилактике серьёзных заболеваний.

«Самое главное, что меня сильно напугало, но и мобилизовало, — это то, что нужно предотвращать будущие инсульты. Так что сейчас займусь своим здоровьем», — рассказала сваха.

О проблемах с рукой Сябитова сообщила в декабре 2025 года. Телеведущая рассказывала, что после участия в спортивном реалити-шоу у нее появились боли, а результаты МРТ показали необходимость хирургического вмешательства. В январе 2026 года ей сделали артроскопическую операцию на руке.