Семья, карьера и благотворительность: как живет «двойник Путина» Грачев

Комик Дмитрий Грачев, известный по схожести с президентом России Владимиром Путиным, ведет активную деятельность. О жизни артиста рассказало издание News.ru.

Грачев родился 23 декабря 1977 года в Керчи. После школы он окончил МГИМО, где в студенческие годы попал в КВН. В 2004 году его миниатюра с участием самого президента вызвала бурную реакцию зала, и этот момент стал стартом его карьеры.

С 2005 года он — резидент Comedy Club, также снимался в фильмах («Каникулы президента», «Духless», «Елки 10») и выступил продюсером сериала #ШКЛТ. С 2015 года Грачев женат на Жанне, у пары есть сын. Актер предпочитает не афишировать личную жизнь.

В 2026 году он продолжает работать в Comedy Club Production, развивает детские проекты, занимается озвучкой (в 2025 году подарил голос Путину в «Простоквашино»). Также поддерживает благотворительный фонд «Важные люди». За границей его часто узнают русскоязычные туристы, но в отпуске он не может полностью уйти от образа президента. В Керчи, по его словам, почти не осталось старых друзей.