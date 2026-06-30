Лариса Копенкина лишилась сестры из-за брака с Прохором Шаляпиным

Прохор Шаляпин был женат несколько раз. Второй супругой артиста стала риелтор Лариса Копенкина, которая значительно его старше.

Пара сыграла свадьбу в конце 2013 года. Грандиозное торжество широко освещалось на телевидении благодаря ток-шоу Андрея Малахова. В 2015 году Прохор и Лариса оформили развод, но сумели сохранить хорошие отношения.

И если спустя время карьера Шаляпина пошла в гору, сейчас он хорошо зарабатывает и даже купил несколько квартир, то жизнь его экс-супруги оставляет желать лучшего. В новом интервью Лариса Копенкина призналась, что у нее финансовые трудности.

"Все мои карты заблокированы", - сообщила она.

Что случилось и обращалась ли она за помощью к бывшему мужу, Лариса не стала говорить. Однако о Шаляпине она отзывается только положительно.

"Прохор - прекрасный человек, я его очень люблю и с его мамой дружу", - заявила Лариса.

Не секрет, что этот брак был по расчету. Позднее певец сообщил, что женился, отрабатывая контракт с той самой риелторской фирмой, в которой работала Лариса Копенкина. Шаляпин получил кругленькую сумму и остался в плюсе. А вот его экс-супруга лишилась сестры.