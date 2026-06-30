Больная раком Лерчек пожаловалась на желающих ей смерти людей

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, которая проходит лечение от рака желудка четвертой стадии, пожаловалась, что ей присылают пожелания смерти. Об этом она рассказала в интервью журналистке Надежде Стрелец, запись их разговора доступна на YouTube.

По словам Лерчек, некоторые люди в сети называют ее болезнь расплатой за прошлые поступки и желают ей смерти. Она отметила, что не держит на них зла.

«Я, наверное, философски больше к этому отношусь, это их право так думать. И я верю, что мы все ходим под Богом, и он все видит. (...) Жизнь сама все расставит на свои места», — порассуждала больная раком блогерша.

Ранее телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, борющийся с раком кишечника, раскритиковал Лерчек. Он усомнился в тяжести недуга блогерши из-за того, что она во время лечения посещала спортзал и публичные мероприятия.

О том, что у Лерчек нашли онкологическое заболевание, стало известно в марте. У нее диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких и других органах.