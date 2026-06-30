Солист группы System of a Down нецензурно высказался в адрес Нетаньяху

Фронтмен американской System of a Down Серж Танкян обвинил Израиль в лицемерии и эксплуатации геноцида армян в политических целях. Перевод его видеообращения, записанного на английском языке, приводит Радио Sputnik.

Музыкант напомнил, что долгое время Израиль лоббировал непризнание геноцида армян в Конгрессе США, а сейчас внезапно изменил свою позицию.

«Правительство [Биньямина] Нетаньяху, которое совершает геноцид в Газе и Ливане, решило признать геноцид моих дедушек и бабушек. Это самое [плохое], что они могли сделать армянам, используя нашу историю, нашу боль в своих политических целях», – заявил Танкян, нецензурно высказавшись в адрес властей Израиля.

Ранее министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил о том, что правительство одобрило резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи. По его словам, Израиль присоединился к 32 странам, «которые исполнили моральный долг, признав историческую правду и отвергнув попытки ее отрицать».

По мнению немецкого издания Bild, признание геноцида армян Израилем стало «крайне взрывоопасным сюрпризом и оскорблением» для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Журналисты назвали вопрос геноцида армян «красным флагом» для Эрдогана.