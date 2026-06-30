Анфиса Чехова пожаловалась на жизнь в Нью-Йорке

Телеведущая Анфиса Чехова, известная по программам на российском телевидении, рассказала о негативной стороне Нью-Йорка, передает «Звездач».

Уже три месяца телеведущая находится в США. Там она лечит свою собаку. За это время у нее сложилось совершенно иное впечатление об Америке, чем то, что показывают в фильмах, рассказала она в личном блоге.

Чехова отметила, что несмотря на всю красоту, чувствует себя «очень усталой». Она рассказала, что «устала разговаривать на английском», подчеркнув, что он ей «уже надоел».

По словам телеведущей, когда приезжаешь в Нью-Йорк туристом, он кажется сказкой. Но стоит задержаться подольше — начинают проявляться особенности менталитета, правил и традиций, к которым оказываешься не готов. Многое начинает раздражать.

Свое состояние Анфиса сравнила с влюбленностью в человека: сначала не замечаешь недостатков, но потом иллюзия разбивается о реальность.