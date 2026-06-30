Довлатова призналась в необычных отношениях с хейтерами

Теле- и радиоведущая, актриса Алла Довлатова призналась в необычном отношении к хейтерам – по ее словам, она сама любит их провоцировать на негативные комментарии в соцсетях.

В интервью с «Леди Mail» звезда заявила, что ее очень веселят злоба и зависть недоброжелателей.

«Я их специально провоцирую, потому что в какой-то мере даже подпитываюсь их энергетикой, — рассказала ведущая. — Например, большой отклик всегда вызывают мои фото в купальнике. Кто-то восторгается, кто-то считает, что в мои 51 я уже не должна выставлять себя на всеобщее обозрение и на пляж ходить, укутавшись с головы до пят».

Она добавила, что любит подавать женщинам пример, убеждая их, что в любом возрасте можно выглядеть отлично, если за собой следить. В то же время Довлатова отметила, что часто подливает масла в огонь негативных высказываний хейтеров, что очень ее веселит.

Говоря о своей форме, ведущая рассказала, что поддерживать фигуру ей помогают ежедневные тренировки, включая йогу, акваэробику, скандинавскую ходьбу и силовые упражнения. Кроме того, звезда тщательно следит за питанием, стараясь придерживаться интервального голодания, а в основе ее рациона преобладают овощи, фрукты, рыба, мясо и морепродукты. Из гарнира ведущая редко позволяет себе киноа, кускус и гречку.

Также Довлатова отметила, что большую роль в ее внешнем облике играет косметология – по ее словам, она всего пару недель назад прошла через очередную процедуру по омолаживанию лица на Fotona 4D. При этом она регулярно ходит и на другие аппаратные процедуры и «уколы красоты». Ведущая добавила, что в ближайшие пару лет планирует обойтись уходовыми процедурами, а в будущем не исключает вероятность круговой подтяжки.

До этого Алла Довлатова пошла омолаживать кожу рук. Поделившись кадрами из кабинета косметолога в соцсетях, ведущая призналась, что записалась на аппаратную процедуру благодаря критике и поблагодарила своих хейтеров. Также артистка рассказывала, что прибегала к пластическим операциям, которые, по ее словам, только добавили мотивации больше следить за собой. По словам звезды, она будет делать все возможное, чтобы продлить красоту и молодость.