Популярность за рубежом и мемы: где сейчас Леонид Каневский

Ведущий программы «Следствие вели...» Леонид Каневский неожиданно обрел популярность в Южной Корее, сообщает News.ru.

Актер узнал о своей популярности благодаря иллюстрациям художницы, переосмыслившей его образ. Он признался, что испытал неловкость, но отметил, что для артиста важно, чтобы его работа находила отклик у зрителей.

Каневский родился 2 мая 1939 года в Киеве, во время войны был в эвакуации в Сибири. Он окончил Щукинское училище, служил в «Ленкоме». Известность ему принесли роли в фильмах «Бриллиантовая рука» и «Следствие ведут ЗнаТоКи». С 2006 года ведет программу «Следствие вели...» на НТВ.

Телекритик Александр Горбунов считает успех программы связанным с подачей материала и личностью ведущего. Зрителям интересны ретродетективы и расследования резонансных дел. Формат программы не шаблонен, а комментарии Каневского создают ощущение его участия в расследованиях.

Актер не высказывался публично о спецоперации, но участвовал в акции памяти жертв нападения ХАМАС 7 октября 2023 года вместе с другими артистами. Каневский женат на филологе Анне Березиной с 1975 года, у них есть дочь Наталья, которая работает художником по костюмам.