Анджелина Джоли призналась, что после развода не вступала в отношения 10 лет

Актриса Анджелина Джоли призналась, что после развода с коллегой Брэдом Питтом не вступала в романтические отношения около десяти лет. Об этом она рассказала в интервью People.

© Вечерняя Москва

Пара рассталась в 2016 году: все это время актеры были заняты решением вопросов, связанных с опекой над детьми и разделом имущества.

— Честно признаться, я не встречалась ни с кем с тех пор, как развелась десять лет назад. Так что я вроде как понимаю, что этот аспект меня не сосредоточен в моей жизни, если я фокусируюсь на своих детях, своей семье, — рассказала Джоли.

При этом актриса добавила, что сейчас уже готова менять свою личную жизнь: по ее словам, она открыта для новых знакомств и свиданий. Джоли добавила, что на этот шаг ее вдохновили дети, которые хотят видеть в ней не только мать, но и женщину, передает журнал.

До этого приемный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Мэддокс Джоли-Питт отказался от фамилии отца. Он выступал помощником режиссера в новом фильме «Кутюр», в котором главную роль исполнила Джоли.

В конце мая Питт получил промежуточную победу в судебном споре с Джоли, связанном с французской винодельней Château Miraval. Разбирательство связано со сделкой 2021 года, в рамках которой Джоли продала свою долю в компании. Питт утверждает, что продажа была совершена без его согласия и нарушила ранее достигнутые договоренности между бывшими супругами.