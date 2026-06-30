Блогерша Лерчек раскрыла помогающий победить рак врачебный лайфхак

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, которая борется с раком желудка, раскрыла лайфхак, услышанный от врача.

Советом, который поможет справиться с онкологическим заболеванием, она поделилась в интервью журналистке Надежде Стрелец, запись их разговора доступна на YouTube.

«Я у своего врача узнала одну вещь. Я задала ей вопрос: "Есть ли лайфхак, как победить рак?" (...) Она говорит: "Ну, во-первых, проходить лечение, выполнять все рекомендации врача, в нужное время принимать необходимые препараты. И, разумеется, самое главное — верить в свое исцеление"», — рассказала Лерчек.

Ранее стало известно, что Лерчек провели седьмой курс химиотерапии. Больная раком блогерша отметила, что ей разрешили пройти процедуру дома.

О том, что у Лерчек обнаружили онкологическое заболевание, стало известно в марте. У нее диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких и других органах. Блогерша проходит химиотерапию, а также лучевую и иммунную терапии.