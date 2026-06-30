Больная раком Лерчек высказалась о состоянии словами «не знаю, сколько мне осталось»

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, высказалась о своем состоянии.

В интервью журналистке Надежде Стрелец, запись которого доступна на YouTube, она призналась, что не знает, сколько ей осталось жить.

«Временами мне бывает плохо, но временами я чувствую себя хорошо. И в те моменты, когда мне хорошо, я беру от жизни все, потому что я не знаю, сколько мне осталось. Может быть, мне осталось, не знаю, три месяца, а, может быть, 30 лет», — заявила больная раком Лерчек.

По словам блогерши, бороться с недугом ей помогает мысль о том, что ей есть ради чего жить.

«У меня четверо детей, у меня любимый мужчина. У меня потрясающие друзья, которые меня поддерживают», — уточнила она.

Ранее Лерчек рассказала о лечении от рака. Она сообщила, что проходит седьмой курс химиотерапии дома.

В начале марта стало известно, что у Лерчек выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами в других органах. Блогерша проходит химиотерапию, а также иммунную и лучевую терапии.

С 2012 по 2024 год Лерчек состояла в браке с предпринимателем Артемом Чекалиным. У пары трое детей — сыновья Богдан и Лев и дочь Алиса. После развода блогерша начала встречаться с танцором из Аргентины Луисом Сквиччиарини. В феврале 2026 года она родила сына Даниэля.