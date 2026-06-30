Певец Илья Гуров восхитился Волочковой

Певец Илья Гуров на благотворительном вечере «Свет внутри» в беседе с «Пятым каналом» высоко оценил творческую карьеру Анастасии Волочковой.

Он отметил, что балерина сейчас на пике формы — она востребована, дает концерты и сохраняет теплые отношения с поклонниками. Гуров подчеркнул, что главное качество артистки — это открытость и внимание к зрителям.

Гуров также похвалил Волочкову за смелость в выборе образов и ее готовность экспериментировать. При этом певец высказался против пропаганды алкоголя, связанной с именем балерины, но допустил, что в ее жизни возможны серьезные изменения. Он назвал Волочкову профессионалом, который не боится быть разной.

Ранее Волочкова рассказала о своем возвращении на сцену после операции на ноге, перенесенной в феврале. Балерина назвала это «большой победой» над собой и призналась, что ей было страшно выполнять сложные элементы. Сейчас она планирует давать по 4–5 концертов в месяц.