Shaman ответил на идею о совместном хите с Волочковой

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, рассказал на пресс-конференции РИА Новости, что не планирует записывать совместную песню с балериной Анастасией Волочковой.

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По словам артиста, ему интересны дуэты с музыкантами, однако у каждого должна быть своя творческая роль.

— Я не понимаю цели и задач. Ну, просто хайпануть. Если бы я танцевал, тогда бы действительно можно было какой-то сделать дуэт, и то не песенный, а танцевальный, — заявил исполнитель.

Дронов подчеркнул, что считает важным заниматься тем, что получается лучше всего, иначе, по его мнению, результатом станет «бардак».

Кроме того, Дронов прокомментировал обсуждения вокруг своего отказа от нижнего белья. Артист заявил, что подобные темы не имеют значения по сравнению с поступками человека. SHAMAN встал со своего места и продемонстрировал журналистам резинку от трусов, приспустив верхнюю часть брюк.

Также SHAMAN признался, что считает публикацию видео, на котором он лижет лед на Байкале, своей главной ошибкой. По словам Дронова, поступок был обычной шуткой, и он не собирается отказываться от права иногда вести себя спонтанно. Артист отметил, что не хочет постоянно соответствовать ожиданиям окружающих.