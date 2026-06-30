Молодая жена Логинова откровенно высказалась о причинах развода

Актриса Мария Гуськова рассказала о разводе с артистом Виктором Логиновым. Как сообщает Starhit, она призналась, что в один момент узнала о бывшем супруге такое, что сделало невозможным дальнейшие отношения.

Гуськова и Логинов официально развелись в мае, однако пара уже давно не живет вместе. По словам артистки, это был «тяжелый путь». После заявления о расставании она пыталась «склеить» отношения, однако ничего не получилось. Публичные заявления Логинова о примирении, которые прозвучали в апреле, она опровергла.

«Жизнь расставила все по своим местам: развод все же состоялся. Однако в процессе был свой день "икс" — момент, который стал для меня лично точкой невозврата. Скажу лишь, что тогда я узнала кое-что, перечеркнувшее любые сомнения (на всякий случай все это задокументировав). Опущу детали, но это стало моим окончательным освобождением. Я думала, что буду страдать, а оказалось — только показалось. За один день пришла в себя», — заявила она.

Гуськова добавила, что даже если бы ей предложили деньги, то она ни за что бы не захотела прожить все то, что прожила в браке. Ухажеров у артистки достаточно, однако отношения пока ей не нужны — Мария занимается реализацией крайне интересного проекта. Кроме того, у нее появилось больше времени на себя и людей, которые ей действительно важны.

Напомним, что Гуськова уличила Логинова в измене. В декабре 2025 года она обнаружила переписку с 22-летней девушкой. Кроме того, она заявляла о домашнем насилии и намекала, что подобное пережили и другие избранницы Логинова. Для Виктора этот брак был уже четвертым.