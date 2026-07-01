Shaman пристыдил Дробыша: «Россия не вдохновляет его»

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на пресс-конференции в центре «Россия сегодня» заявил, что продюсер Виктор Дробыш в свое время отговаривал его от выпуска патриотичных песен.

«Виктор Дробыш никогда не был моим продюсером. Я с ним советовался. Когда родилась песня «Встанем», Виктор меня отговаривал уходить в патриотику. Потом была «Я русский». Выпуск песни все откладывался. Потом между нами состоялся серьезный разговор, и он сказал: «Решай сам, когда представлять эту песню публике», — вспомнил Дронов.

Исполнитель отметил, что в ходе работы над композицией «Я русский» продюсер сперва поддержал его постом в соцсетях, однако потом удалил его.

«Виктор — человек мира. Он ищет вдохновение в путешествиях, например. Мне кажется, Россия не вдохновляет его. Зато у него прекрасно получается ходить на передачи и говорить нелепости в мой адрес и в адрес моих коллег», — заявил SHAMAN.

В конце мая Виктор Дробыш выразил опасения относительно творческого вектора Дронова. Он посоветовал артисту быть осторожнее с политическими темами в музыке.